Обезглавиха бюст на Сталин в руски град

Бюст на Сталин беше обезглавен с ковашки чук в руски парк

Неизвестен мъж с чук е обезглавил статуя в чест на съветския диктатор Йосиф Сталин в град близо до Москва, съобщават руските държавни медии.

Видеозапис, заснет в град Звенигород, показва как заподозреният се разхожда около статуята, след което отсича главата ѝ с един замах и си тръгва.

In Zvenigorod, near Moscow, an unknown person used a sledgehammer to decapitate a bust of Stalin. pic.twitter.com/a8aTK2zV18