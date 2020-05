Росатом: "Маяк" не е замърсила Европа, комплексът няма връзка с рутений

Във връзка с резултатите от изследванията за източниците на произхода на изотопа рутений-106 през септември 2017 година, публикувани в американското научно списание „Proceedings of the National Academy of sciences of the USA“ (PNAS), "Росатом" посочва, че отчетът не съдържа нова информация.

Представеният отчет от PNAS не съдържа нови изводи и хипотези, касаещи произхода на изотопа рутений-106 през 2017 година. Цитираните в този доклад данни на практика не се различават от използваните по-рано от редица експерти и от специалната Международна независима научна комисия, съставена от учени от Франция, Финландия, Швеция, Германия, Норвегия, Великобритания и Русия, която също не установи връзка между появата на рутений-106 и дейността на руските предприятия от атомния отрасъл.

Отчетът на PNAS е основан на хипотези, но в същото време авторите посочват Федералното държавно унитарно предприятие „Производствено обединение „Маяк“ (ФГУП „ПО „Маяк“), подчертавайки че то трябва да се разглежда като вероятен източник на изтичането.

Тази версия е разглеждана неведнъж от специалистите и учените. Фактът, че ФГУП „ПО „Маяк“ не се свързва с произхода на изтичането, е потвърден от редица външни и вътрешни проверки, извършени от органи за регулация, външни експерти и комисии, посочва "Росатом" в своя позиция.

Специалистите от ФГУП "ПО "Маяк" коментираха преди време и „цериевата версия“ за произхода на рутения. Дейностите по производството на източник на основата на церий-144 при никакви обстоятелства не биха могли да доведат до изтичане на повишено количество рутений-106, уверява "Росатом". От август до ноември 2017 година дейностите по производство на източник на церий-144 се провеждат само с концентрат от редкоземлени елементи, в който рутений-106 би могъл да присъства единствено в „следови“ количества.

Всички образували се в предварителния етап течни разтвори, съдържащи също така изотопи на рутения, още през юли 2017 година са изпратени за съхранение в специално хранилище.

Припомняме, че екип от учени публикува в научния журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PANS) изследване, в което те проследяват замърсяването с рудений-106 до руското предприятие. Инцидентът е от 2017 г., когато италиански учени забелязват рязко увеличаване на радиоактивния елемент в атмосферата. Според анализ на учени от няколко страни, източникът на замърсяването се намира в Русия, в района на Южен Урал. Руските власти съобщиха, че не се наблюдава рязко увеличаване на рудений-106 в атмосферата.