Документалният "Джейн" на София Филм Фест

Възхваляван от критиците като "хипнотизиращ" и "забележителен", дори като "най-добрия документален филм за 2017 година", "Джейн" ще бъде прожектиран за първи път пред българска публика в специалната премиера в програмата на 22-рия София Филм Фест, организирана съвместно с екипа на National Geographic / FOX в България.

Събитието е на 9 март, от 18,30 часа в кино "Люмиер Лидл“, а входът е свободен.

Филмът на награждавания режисьор Брет Моргън ("Kurt Cobain: Montage of Heck“, "The Kid Stays in the Picture“) е съставен от подбрани материали от над 100 часа непоказвани кадри, заснети в Националния парк "Гомбе“ в Танзания през 60-те години на 20-и век, и разказва историята на Джейн Гудол – млада жена без специална подготовка, чиято изследователска работа с шимпанзетата поставя под въпрос доминирания от мъже научен консенсус на нейното време и прави революция в разбирането ни за естествения свят.

Филмът започва с кадри от "Гомбе" от 1960 г., когато 26-годишната британка, подтиквана единствено от любовта си към животните, се отправя на първата си изследователска експедиция, за да изучава шимпанзетата. Тя търпеливо печели доверието на животните и скоро влиза в световните новини с откритието, че шимпанзетата са високоинтелигентни и социални животни, които използват оръдия на труда, за да събират храна.

За работата на Джейн Гудол се знае много от различни книги и филми, но за самата жена е известно много по-малко. Сега, докато Джейн изучава шимпанзетата, ние ще изучаваме Джейн и ще видим отблизо как се влюбва и се бори да постигне баланс между брака и майчинството си и мечтата на живота си.

"Когато гледах филма за първи път, ме обзе силна носталгия. В него имаше нещо много неподправено, реално и непринудено“, казва д-р Джейн Гудол, носител на Ордена на Британската империя, основателка на института "Джейн Гудол“ и Посланик на мира на Обединените нации.

"Филмът "Джейн“ показва нещата такива, каквито бяха и хвърля светлина върху човешките характери, по много съкровен начин особено върху моя и този на Хюго. Той ме върна в най-хубавите дни от живота ми така, както никой от другите документални филми не го е правил“.

Режисьорът Брет Моргън споделя: "Това, което ме интересуваше най-силно, бе да покажа историята на една силна жена, особено в ерата, в която е работила Джейн. Филмът до голяма степен представлява любовна история, само че любовта не е между мъж и жена. Любовта е между една жена и нейната работа".

Професионално заснетите от оператора Хюго ван Лавик кадри са открити в архивите на National Geographic и, макар да са с отлично качество, работата с тях не минава без трудности. Многобройните ролки с 16-милиметрова лента не са подредени и към тях няма бележки или звукови писти, което изправя Моргън и екипа му пред тежката задача да организират големия архив, да идентифицират 160 шимпанзета и да пресъздадат звуците на гората в "Гомбе“.

Резултатът е истински подвиг в областта на монтажа, който връща към живот забравените кадри и предлага безпрецедентен поглед към живота на пионерката, която става едно от най-големите имена в областта на опазването на природата напук на малките си шансове.

"Правени са много страхотни документални филми за изследванията на Джейн Гудол и за живота й, но тези нови кадри показват Джейн в светлина, в която не я бях виждал,” казва продуцентът Брайън Бърк. „Като представят първите ѝ пътувания до Африка и първоначалните ѝ реакции при срещата с шимпанзетата, както и чрез поглед към личния ѝ живот, тези кадри разкриват една бъдеща легенда в началото на нейното пътуване."



"Джейн" прави своя дебют на Международния филмов фестивал в Торонто, където получава отлични ревюта и е показан на повече от 25 филмови фестивала по света, сред които на Лондонския филмов фестивал BFI, на Нюйоркския филмов фестивал, на Международния фестивал за документални филми в Амстердам, на филмовия фестивал "Савана" и на DOC NYC.

През октомври 2017 г. филмът е прожектиран пред пълна зала в "Холивуд Боул" под съпровода на оркестър, което го превръща в първия документален филм, показван в тази легендарна зала в Лос Анджелис.

Телевизионната премиера на "Джейн" по National Geographic в България е на 18 март в 21:55 часа, и ще бъде излъчен в 172 страни в света на 43 езика. Номинираният за БАФТА филм, определен за най-добър документален филм за 2017 година от 18 национални американски групи за критика, от Гилдията на американските продуценти, от Асоциацията на американските киномонтажисти, от Асоциацията на критиците на телевизионни филми и от Националния борд за ревюта на САЩ, е най-възхвалявания документален филм за годината и е смятан за "триумф във филмовото изкуство".

Брет Моргън е автор на някои от най-новаторските и аплодирани документални филми за последните 15 години, сред които “On the Ropes” (1999), “The Kid Stays in the Picture” (2002), “Crossfire Hurricane” (2012) и “Kurt Cobain: Montage of Heck” (2015). Моргън е възпитаник на "Хемпшир Колидж" и Нюйоркския университет, където учи кино, а негови филми са номинирани за награди "Оскар" и "Еми" и са печелили няколко награди "IDA" и една награда "DGA".

Джейн Гудол е родена на 3 април, 1934 г в Лондон, Англия. Още на 26 години тя решава да последва своята любов към животните и Африка, която я отвежда в Африка и в Гомбе, Танзания, където тя започва забележителното си изследване на дивите шимпанзета, като се потапя в естествената им среда по-скоро като съсед, отколкото като страничен наблюдател. С откритието си от 1960 г. че шимпанзетата правят и използват инструменти, тя разтърсва научния свят и дефинира наново връзката между хора и животни.

През 1977 г. създава института "Джейн Гудол", за да може работата й да продължи по целия свят и с поколения напред. Институтът продължава изследователската работа в "Гомбе" и доразвива новаторския подход на д-р Гудол към опазването на природата, който признава централната роля на хората в опазването на животните и околната среда. През 1991 г. тя създава "Корени и разклонения" – глобална програма, която свързва млади хора в близо 100 страни и ги учи да опазват природата в ежедневния си живот.

Днес д-р Гудол пътува по света, говори за заплахата, пред която са изправени шимпанзетата, за глобалната криза с околната среда и за нещата, които й дават надежда. В своите книги и речи тя набляга на взаимната връзка между всички живи същества и на колективната сила на индивидуалните действия. Д-р Гудол е Посланик на мира на Обединените Нации.