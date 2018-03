Шон Бейкър в "Интервю с автограф"

Режисьорът Шон Бейкър, носител на над 45 награди, ще представи лично филма си "Проектът "Флорида" на 22-рия Международен "София филм фест" (СФФ) и ще даде "Интервю с автограф" на 17 март от 12.00 ч. в Дома на киното, съобщават организаторите.

"Изпълнен с живот и искрена емоция филм, който може да ни научи на много неща", "брилянтен, изпълнен с дух и настроение сърцераздирателен филм", пише критиката за "Проектът "Флорида" с премиера на Петнайсетдневката на режисьорите в Кан - 2017. Сценарият е на режисьора в съавторство с Крис Бъргок. Историята е за уникалната шестгодишна Муни и нейната "банда" приятелчета, чиято лятна ваканция е изпълнена с детски чудеса и приключения във време, когато възрастните наоколо преживяват доста житейски трудности.

Шон Бейкър е роден в Ню Джърси през 1971 г. Дипломира се в Нюйоркския университет и дебютира през 2000 г. с Four Letter Words като сценарист, режисьор и монтажист. Премиерата на втория му филм Take Out е на Сламданс - 2004. Prince of Broadway (2008) се появява за пръв път пред публика на кинофестивала в Лос Анджелис, а световната премиера на четвъртия му филм Starlet (2012) е на фестивала SXSW и по-късно печели наградата Robert Altman Spirit Award.

Tangerine (2015), продуциран от братя Дюплас, е показан премиерно в Сънданс, където обира овациите на публиката, а неговият автор разкрива, че го е снимал изцяло на iPhone 5S с помощта на приложенията Moondog Labs и FiLMiC Pro и с асистенцията на Steadicam Smoothee Mounts. С 23 награди и 39 номинации, филмът се превръща в явление в света на независимото кино, гаранция за осъществяването на следващи проекти.

Визитата на Шон Бейкър в София е реализирана в партньорство с посолството на САЩ.