Кобрата и Джошуа на косъм от бой на кантара преди големия мач

Искри прехвърчаха между Кубрат Пулев и Антъни Джошуа на официалния кантар преди утрешния им сблъсък в Лондон за световната титла в свръхтежка категория на професионалния бокс, съобщава Gol.bg

Кобрата се претегли пръв и беше посрещнат от овации от хора, най-вероятно от екипа му. После дойде ред на англичанина, който беше освиркван от същите хора, които присъстваха в залата.

После Кобрата си свали маската и двамата започнаха разпалено да разменят думи и да размахват пръсти един към друг.

"Аз съм по-добрият и утре ще ти покажа", закани се Кобрата на Джошуа. Мощните гардове, които охраняваха събитието, трябваше на няколко пъти да застават плътно между двамата, за да предотвратят по-сериозен сблъсък.

През цялото време обаче на лицето на Кубрат имаше и лека усмивка, което е показателно, че всичко е в реда на нещата.

Нашият дори се премери с маратонки и с долнището на анцуга си, а кантарът отчете 108,4 км. Това е с 4 килограма по-малко в сравнение с последната му среща срещу Райдъл Букър през миналата година.

Джошуа, настоящ носител на поясите на Международната боксова федерация, Световната боксова асоциация, Световната боксова организация и Международната боксова организация, които бяха изложени в залата, удари точно 108,8 килограма.

Двубоите от основната карта в “Уембли Арена” утре се очаква да започнат в 20:00 българско време, като началото на главното събитие – Антъни Джошуа срещу Кубрат Пулев е предвидено за 30 минути след полунощ българско време.

