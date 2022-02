Симеон Алексиев и Асен Шопов с награда ИКАР 2022

Георги Богданов за Марк в “Shopping And Fucking“ от Марк Рейвънхил, реж. Димитър Илиев, I AM Studio, Димитър Илиев за режисурата на “Shopping And Fucking“ от Марк Рейвънхил, I AM Studio, Елица Йовчева за режисурата на „Жената е рибя кост“ по разкази на Йордан Йовков, Сити Марк Арт Център и Жаклин Даскалова за Миранда в „Бурята“ от Уилям Шекспир, реж. Робърт Уилсън, Народен театър „Иван Вазов“ са номинациите за дебют за тазгодишните ИКАР.

Актьорът Христо Мутафчиев и председател на САБ откри пресконференцията, на която Съюза на артистите в България обяви номинациите за Националните награди.

Той пожела на добър час на всички номинирани и коментира нестандартната визия на тазгодишното издание с думите: "Опитваме се да бъдем съвременни, да сме съпричастни с всичко, което се случва в света".

Представители на комисията, определила номинациите за най-добри постижения в областта на драматичния театър, бяха театроведът доц. д-р Румяна Николова, режисьорът Василена Радева и актьорът Боян Арсов.

Представител на комисията, която определя номинираните за най-добри постижения в областта на кукленото изкуство, беше актьорът Румен Угрински.

За водеща мъжка роля претендентите са Александър Митрев за „Бартълби“ от Хърман Мелвил, реж. Марий Росен, Център за неформално образование и културна дейност „АЛОС“, Владимир Карамазов за Кандидатът в „Опашката“ от Захари Карабашлиев, реж. Явор Гърдев, Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ – Плевен и Камен Донев за Сирано дьо Бержерак в „Сирано дьо Бержерак“ от Едмон Ростан, реж. Стоян Радев, Театър „Българска армия“.

За водеща женка роля номинарани са Ива Тодорова за „Ива е онлайн“ от Ива Тодорова, реж. Стоян Радев, Театър 199 „Валентин Стойчев“, Койна Русева за Воланд в „Майстора и Маргарита“ по Михаил Булгаков, реж. Николай Поляков, Младежки театър „Николай Бинев“ и Маргита Гошева за Катерина в „Укротяване на опърничавата“ от Уилям Шекспир, реж. Стайко Мурджев, Драматичен театър „Николай О. Масалитинов“ – Пловдив.

В категорията за поддържаща мъжка роля за отлиие се борят Александър Узунов за Портиерът в „Галерия Стриндберг“ по Аугуст Стриндберг, реж. Крис Шарков, Театър Азарян, Национален дворец на културата, Красимир Недев за Берлиоз в „Майстора и Маргарита“ по Михаил Булгаков, реж. Николай Поляков, Младежки театър „Николай Бинев“ и Севар Иванов за Агатон във „Федра /сияйната/“ от Петър Пламенов, реж. Бойка Велкова, Театър Азарян, Национален дворец на културата.

За поддържаща женска роля се състезават Рая Пеева за Маргарита в „Майстора и Маргарита“ по Михаил Булгаков, реж. Николай Поляков, Младежки театър „Николай Бинев“, Стела Ганчева за Натали в „Само час спокойствие“ от Флориан Зелер, реж. Антон Угринов, Сатиричен театър „Алеко Константинов“ и Христина Джурова за Констанца Вебер в „Амадеус“ от Питър Шафър, реж. Стайко Мурджев, Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, ТМПЦ – Варна.

Номинациите за режисура си оспорват Николай Поляков за „Майстора и Маргарита“ по Михаил Булгаков, реж. Николай Поляков, Младежки театър „Николай Бинев“, Стайко Мурджев за „Укротяване на опърничавата“ от Уилям Шекспир, реж. Стайко Мурджев, Драматичен театър „Николай О. Масалитинов“ – Пловдив и Стоян Радев за „Ива е онлайн“ от Ива Тодорова, Театър 199 „Валентин Стойчев“.

Най-добра сценография си оспорват Илияна Кънчева за „Галерия Стриндберг“ по Аугуст Стриндберг, реж. Крис Шарков, Театър Азарян, Национален дворец на културата, МИра Каланова (сценография), Марина Райчинова (костюми), Петко Танчев (видео дизайн) за „Коприна“ по романа на Алесандро Барико, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай О. Масалитинов“ – Пловдив.

Михаела Добрева и Борис Далчев (среда и костюми) за „Невидимите градове“ по романа на Итало Калвино, реж. и сценична версия Боян Крачолов, имърсив спектакъл на Сдружение „Конклав“ и Творчески колектив „Съпромат“, Университетска Ботаническа Градина.

За авторска музика претендентите за наградата са Асен Аврамов за "Майстора и Маргарита", Калин Николов за "Опашката" и Николай Иванов за Шахнаме: Сказание за Зал".

За ИКАР за драматургичен текст се състезават "Господин нощ" от Яна Борисова, "Ива е онлайн" от Ива Тодорова" и "Кастор. Портрет на неизвестното" от Явор Гърдев.

За Критичен текст са номинирани Ани Васева за "Театър и истина", Камелия Николова за "Режисьорите в европейския театър" и Теа Сугарева за "МЕжду драматургията на абсурда и естетиката на модернизма. Режисьорската практика в България между 80-те и 90-те години на ХХ век“.

Постижение в кукленото изкуство номинирани са Веселка Кунчева и Мариета Големехова за екипно постижение в кукленото изкуство за възрастни в „Прегаряне“ по идея на Веселка Кунчева и Ина Божидарова, реж. Веселка Кунчева, Държавен куклен театър – Стара Загора, Мила Коларова и Румен Гаванозов за актьорски екип в „Малката нула“, сценарий и режисура Мила Коларова и Румен Гаванозов, Столичен куклен театър и Фондация „Горе на дървото“.

Награда ИКАР 2022 за чест и достойнство се присъжда на актьора Симеон Алексиев, а отличието за изключителен принос към българския театър се присъжда на режисьора Асен Шопов.

Тази година публиката ще има възможност да подкрепи своя фаворит, като гласува в анкетата на сайта на САБ до 27 март.

По традиция престижните отличия в областта на сценичните изкуства се присъждат от 1974 година в Световния ден на театъра – 27 март. Всички номинирани спектакли ще бъдат представени в рамките на ХVІІ-тото издание на Софийския театрален салон, който по традиция е част от Календара на културните събития на Столичната община, както и от Националния културен календар.

Официалната 48-а церемония по връчването на наградите е планирана за 27 март и ще се проведе в Народния театър "Иван Вазов". Както всяка година събитието ще се излъчи от Българската национална телевизия.