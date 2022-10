Най-накрая: Мъск купи Twitter и уволни цялото висше ръководство на компанията

Илон Мъск завърши късно снощи придобиването на Twitter на стойност 44 милиарда долара и първата му работа беше да уволни висшето ръководство на компанията, което обвинява, че го е подвеждало за броя на спам акаунтите в платформата, предадоха световните агенции.

Мъск уволни главния изпълнителен директор Парадж Агравал, главния финансов директор Нед Сегал и директорката но правните въпроси и политиката на компанията Виджая Гаде.

Агравал и Сегал са били в централата на Twitter в Сан Франциско при финализирането на сделката и са били съпроводени до изхода, казаха запознати източници.

За момента милиардерът не даде яснота как ще осъществи големите амбиции, които беше очертал за бъдещето на влиятелната социална медийна платформа.

Главният изпълнителен директор на производителя на електрически автомобили "Тесла" каза, че иска да "победи" спам ботовете в Twitter, да направи алгоритми, които определят как съдържанието бива представяно на потребителите и да не допусне платформата да стане средище на омраза и разделение, дори и при ограничена цензура.

Засега Илон Мъск не е дал подробности как ще постигне това и кой ще управлява компанията. Той каза, че има планове да съкрати работни места, хвърляйки около 7500-те служители в Twitter в неизвестност за бъдещето им.

Вчера най-богатият човек в света каза още, че не купува компанията, за да спечели, а по хуманни подбуди. Той влезе в офиса на компанията с мивка в ръце.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7