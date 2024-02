Galaxy S24 Ultra – когато AI влезе в телефона

В технологичен план 2023 г. беше белязана от навлизането на изкуствения интелект (AI) в редица корпоративни услуги, но и с приближаването му все повече до крайните потребители. Моментът, в който AI най-сетне намира по-значимо място в смартфоните, настъпва през 2024 г., а Samsung е компанията, която първа даде насоки за това какво да очакваме от новите поколения устройства.

Преди дни южнокорейският гигант представи новата си серия Galaxy S24, а перлата в короната в нея, както по отношение на спецификациите, така и по AI възможности, категорично е Galaxy S24 Ultra. Имахме шанса да тестваме именно този модел и вече можем да споделим какво можете да очаквате от него.

По-класически дизайн

Преди да се потопим в множеството нови функционалности в Galaxy S24 Ultra, трябва да отбележим, че по отношение на дизайна телефонът е леко променен спрямо своя предшественик. Гърбът му, който е матов, следва добре познатия ни дизайн от предходното поколение Galaxy устройства. Различното е, че извивките на предния и задния панел са останали в миналото. Това дава по-класическо излъчване на смартфона, който тази година е с титанова рамка, което предполага, че ще е много по-издръжлив.

Говорейки за издръжливост, в този модел Samsung залага на покритие на дисплея с Corning Gorilla Armor стъкло, с идеята да го направи по-устойчив на надрасквания и напукване при удар. Със сигурност това ще ви даде много по-голямо спокойствие в ежедневието, особено ако сте от хората, които често изпускат телефона си.

Самият дисплей е 6,8-инчов Dynamic AMOLED 2X, с адаптивна честота на опресняване, която варира между 1 и 120 Hz, така че всичко на екрана се случва плавно и приятно, без да дразни окото. Резолюцията е 1440 x 3120 пиксела, а предвид големия си екран, телефонът е изключително подходящ както за четене и работа, така и за гледане на видео и за игри. Ако сте от хората, които често четат на телефона си, със сигурност ще оцените Vision Booster опцията, която държи картината на дисплея добре видима, дори и при ярко слънце или на места с твърде силна осветеност. Това е допълнено и от факта, че Corning Gorilla Armor стъклото също намалява отблясъците, при това с цели 75%.

За тези, които редовно пишат на телефона, ползвайки стилуса S Pen, категорично трябва да отбележим, че преминаването към плосък екран в Galaxy S24 Ultra е удар в десетката за Samsung. Самият S Pen отново е приятно скрит в панела на устройството, но компанията не е правила съществени промени по него, като изключим по-лесния процес по писане на неизвития екран.

Хардуер

В сърцето на Galaxy S24 Ultra стои чипсет Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Както подсказва името, той е адаптиран специално за Galaxy устройствата на Samsung, което ги прави по-добри по отношение на производителността. Когато избира смартфон от висок клас, потребителят иска всичко да се случва гладко и да може да разчита на смартфона си във всяка ситуация. Тук Samsung е изпълнила тази задача напълно. Хардуерът е добре допълен от изкуствен интелект, който се нуждае от няколко дни, за да изучи начина, по който потребителят използва телефона, така че да оптимизира максимално работата му. Освен това системата за охлаждане е подобрена. Дори и в първите дни на ползване на телефона, той категорично не прегрява, а се държи добре.

След като Galaxy S24 Ultra е предвиден както за ежедневна употреба, така и за работа, той ползва батерия с капацитет 5000 mAh, за да може да издържи по-сериозно натоварване. Тя е достатъчна, за да можете да изкарате целия ден, без да се тревожите дали имате достатъчно заряд. Ако не искате да чакате, телефонът поддържа бързо 45W зареждане, с което можете да достигнете 70% за около половин час. Безжичното зареждане е 15W.

AI функции

Голямата новина при Galaxy S24 Ultra обаче не свързана с хардуера. Далеч по-интересни са новите AI функции, които Samsung въвежда в смартфона, повдигайки завесата към начина, по който телефоните ще интегрират такъв тип решения.

Може би най-любопитната от всички функции е Circle to Search with Google – нов начин за използване на търсачката на Google. След задържане на Home бутона можете да оградите елемент, който виждате на екрана и който искате да потърсите. Можете да направите това с пръст или с помощта на S Pen, който е доста по-прецизен. Отдолу изскача малък прозорец, който показва резултати от търсенето в Google. Достатъчно е да тествате функцията няколко пъти, за да свикнете бързо с нея. Достатъчно интуитивна и бърза е, така че със сигурност ще бъде полезна за мнозина. Тя може да търси и текст, който просто трябва да бъде подчертан или маркиран по някакъв начин, за да се задейства търсачката. В случая Samsung залага на по-голяма интерактивност, но Circle to Search with Google има потенциала да се превърне в стандарт някой ден.

Сред другите полезни нови неща, които Galaxy S24 Ultra предлага, е опцията за превод в реално време на телефонни разговори, като преводът може да се изписва директно на екрана или само да се чува. Тази функция ще е особено полезна за хора, които работят с чуждестранни клиенти и колеги. Разбира се, преводът няма как да е на 100% коректен, но на този етап изкуственият интелект се справя изключително добре със задачата и помага за преодоляване на езиковите бариери. Важно е да уточним, че функциите за превод все още не са достъпни на български, но се надяваме скоро това да се промени.

В Galaxy S24 Ultra виждаме и функция за директна транскрипция на аудио по време на записа – нещо, което Google въведе отдавна в Pixel, но е особено удобно, така че приветстваме навлизането и в устройствата на други марки.

За онези, които редовно провеждат работни срещи и водят бележки, Galaxy S24 Ultra има още полезни функции. Изкуственият интелект може не само да превежда умело текст, но и да обобщава написаното. AI оформя бележките с булети, подзаглавия и структурира наистина добре. Самите бележки получават собствени заглавия, така че да не се загубите в морето от съдържание, което сами създавате. Дотук пишем отличен 6 за функциите, които ни помагат в работата.

Сред AI функциите има и няколко свързани със снимането. На първо място трябва да отличим Instant Slow-mo, която позволява от нормален видеоклип да се създаде забавено видео. В случая. ролята на изкуствения интелект е да създаде междинни кадри, които са нужни за Slow-motion видеото.

При редакцията на снимки са добавени функции за премахване на обекти от кадъра или за преместване на такива. AI служи за изпипване на кадрите по редица начини, включително чрез премахване на отражения и за запълване на фона чрез т.нар. Generative Edit. Генеративният изкуствен интелект разпознава какво има на снимката и при разместване на обект в нея, може да запълни празното място и то доста успешно.



Фокус върху камерите

Говорейки за снимки, няма как да не обърнем специално внимание и на камерите на Galaxy S24 Ultra, защото Samsung за пореден път не прави компромиси в този аспект. 200-мегапикселовата основна камера има оптична стабилизация. Тя е допълнена от 12MP ултраширокоъгълна и 10 MP с 3 пъти телефото приближение. Вторият телефото обектив в 50-мегапикселов и поддържа 5 пъти оптично приближение, както и оптична стабилизация.

При Galaxy S24 Ultra има по-големи пиксели, 1,4 μm, което е с 60 на сто повече спрямо миналогодишния модел. Какво означава това за потребителите? Че кадрите, които правят ще са с много по-малко шум, като основна заслуга за това е оптичната стабилизация. Самите цветове също се подобряват благодарение на новия графичен софтуер ProVisual. Въпреки това не очаквайте нереалистични цветове. Samsung се е погрижила да бъдат по-реалистични.

Ако се върнем на приближението, 50-мегапикселовият сензор е чудесен за направата на снимки с десеткратно приближение.

От години Samsung акцентира на възможностите на камерите на нейните устройства при ниска осветеност. Т.нар. Nightography режим, комбиниран със софтуера ProVisual, дава възможност за направата на чудесни нощни кадри с по-малко шум и ясен образ. 1,6 пъти по-големите пиксели и по-широкият телеобектив с оптична стабилизация гарантират, че няма да има размазване на кадъра, дори и да снимате отдалечени обекти. Изкуственият интелект помага и тук, така че всичко да е максимално ясно и красиво.

Какво ни казва Samsung с Galaxy S24 Ultra?

С този флагман южнокорейският технологичен гигант категорично се позиционира напред в битката за ползването на AI в смартфоните. Отвъд това, че отново предлага стабилно и сигурно устройство, което да ползваме в ежедневието си, за работа и за развлечние, тя търси начини да направи смартфоните още по-функционални и удобни. С новите си Galaxy устройства Samsung само открехна врата за всичко, което се задава. Направи го със сгъваемите смартфони, прави го и сега с AI.