9 частни компании помагат на НАСА да стигне Луната

Следващото кацане на Луната ще бъде осъществено от частни компании, а не от НАСА.

Това стана ясно днес, когато шефът на агенцията Джим Бриденстин обяви и деветте компании, които ще имат честта да работят с астрономите на НАСА.

Не е ясно по какъв начин са избрани партньорите, сред които не се забелязва името на Space X, популярната компания на Илон Мъск, който вече прави доставки до Международната космическа станция.

Късметлиите са Astrobiotic Technology Inc., от Питсбърг, Deep Space Systems от Колорадо, Draper от Масачузец, Firefly Aerospace Inc., Тексас, Intuitive Machines, Хюстън; Lockheed Martin от Колорадо, Masten Space Systems Inc., Калифорния, Moon Express, Канаверал и Orbit Beyond, Ню Джърси.

Lockheed Martin вече има няколко успешни партньорства с НАСА. Фирмата от Колорадо стои зад сглобяването на сондата InSight, която кацна на Марс в началото на седмицата. Те вече работят и по уред, който да бъде изпратен да изследва Луната.

Джим Бриденстин обясни, че с големия брой на компаниите НАСА цели да предизвика състезание между тях, за да може колкото се може по-бързо да бъдат сглобени първите ракети.

Компаниите сами ще трябва да измислят тяхната технология, а космическата агенция ще е просто техен потребител.

И колкото голямо да е желанието й те да успеят, експертите на НАСА са сигурни, че поне 50% от опитите са обречени на провал.

Въпреки това Джим Бриденстин направи оптимистична прогноза – първият полет обратно към Луната може да е още през 2019 г., когато се отбелязват 50 години от първото кацане на повърхността на спътника ни.