US съветник в туит към Борисов: F-16 – чудесна сделка за България!

Още една подкрепа за избора на F-16 за българската армия получи българското правителство, този път в лицето на съветника по национална сигурност на САЩ Джон Болтън.

В Twitter той написа, че силно подкрепя усилията на българския премиер Бойко Борисов да закупи произведените в САЩ изтребители F-16.

Болтън подчертава, че F-16 е "превъзхождащият избор" в сравнение с конкуренцията. Той допълва, че изборът на F-16 ще засили стратегическото партньорство между България и САЩ и ще осигури работа за 4000 американци.

"Това е чудесна сделка за България, Америка и НАТО", смята Болтън.

It also will greatly strengthen our strategic partnership, build on NATO’s shared defense responsibilities, and contribute to the job security of over 4000 Americans. This is a great deal for Bulgaria, America, and NATO! 2/2