Капитолия отново бе блокирана заради близък пожар

Сградата на Капитолия във Вашингтон е блокирана поради заплаха за сигурността. Над сградата се вижда дим. Това се случва два дни преди Джо Байдън да встъпи в длъжност като президент на САЩ, предава ВВС.

Капитолия, домът на Конгреса на САЩ, бе нападнат от протръмпска тълпа на 6 януари, оставяйки петима мъртви. Репортери на мястото в момента предават, че е изпратено спешно съобщение и репетицията за встъпването в длъжност на Байдън е спряна.

Сигурността около сградата е строга, а в нея участват хиляди служители на Националната гвардия.

Очевидци съобщават за дим близо до Капитолия. Пожарната служба във Вашингтон заяви, че е реагирала на пожар наблизо, който сега е потушен.

Сигнал, разпространен до персонала на Капитолия, съобщава, че комплексът е блокиран и никой няма право да влиза и излиза.

Всички 50 американски щата и окръг Колумбия (DC) са в готовност за евентуални насилствени протести преди инаугурацията на Байдън в сряда.

ФБР предупреди за възможни въоръжени маршове от поддръжници на Тръмп.

BREAKING: Happening now at Capitol. Smoke and emergency announcements. pic.twitter.com/eIcn5WD1LN