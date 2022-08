Пелоси: Солидарността ни с Тайван е по-важна от всякога

Председателят на Камарата на представителите Нанси Пелоси пристигна във вторник в Тайван с ясно послание към Китай, като заяви, че ангажиментът на САЩ към демократичен Тайван е по-важен от всякога, съобщи "Ройтерс".

По време на посещението, което предизвика незабавно осъждане от страна на Пекин, Пелоси стана първата официална визита в Тайван на председател на Камарата на представителите от 25 години насам.

"Посещението на нашата делегация от Конгреса в Тайван е в чест на непоколебимия ангажимент на Америка да подкрепя динамичната демокрация на Тайван", заяви Пелоси в изявление малко след кацането си.

By traveling to Taiwan, we honor our commitment to democracy: reaffirming that the freedoms of Taiwan — and all democracies — must be respected.

Read my opinion piece in the @washingtonpost on why I’m leading a Congressional delegation to Taiwan.https://t.co/tLhIzvfkTH