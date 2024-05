Сблъсъци в университета "Колумбия" между пропалестинци и произраелци

Преди повече от 24 часа студенти, протестиращи за справедливост в Палестина, окупираха Хамилтън Хол в университета "Колумбия". След това събитията се развиха светкавично.

Между 80 и 100 полицая нахлу в сградата, арестувайки десетки активисти. Те са използвали тийзъри за да дезориентират протестиращите. В мрежата пък се появиха видеа, които показваха как полицаи в екипировка за борба с безредиците се катерят по стълба, за да влязат на втория етаж на Хамилтън Хол. След това протестиращите бяха изведени и отведени в полицейски автобуси, докато други се събират и дори ги аплодират.

"Колумбия" разреши полицията да влезе, след като демонстрантите се противопоставиха на крайния срок да се разпръснат. След като залата беше "окупирана, вандализирана и блокирана, не останахме без избор", казаха от университета.

По-късно полицията каза, че е изчистила всички протестиращи от Хамилтън Хол - и палатков лагер на тревните площи, който е бил около две седмици.

Късно снощи обаче сагата продължи - про-палестинския протест се сблъска с про-израелски и настана същински хаос.

В социалните медии има съобщения, че произраелски демонстранти са започнали да атакуват пропалестинския лагер през нощта. Срещу палатките е била хвърляна пиротехника. Някои протестиращи с маски са пристигнали посред нощ в опит да съборят барикадите, съобщава вестник Los Angeles Times.

This is Rory Wilson—a Columbia senior. Last night, he & his friend Charles Beck (two courageous young Christians) tried to stop the anti-Israel mob on campus fr seizing mHamilton Hall. They called 911, but the police never came & they were assaulted. pic.twitter.com/VJtKFuFEG2

Според Дилън Уинуърд, който самият работи за вестник Daily Bruin, репортер на вестник в университета е бил "ударен със сълзотворен газ", докато е отразявал сблъсъците в UCLA.

Произраелски контрапротестиращи, които се появиха от около 22:00 часа местно време (05:00 GMT), хвърляха предмети, включително "фойерверки, скутери, бутилки с вода и сълзотворен газ", каза Уинуърд пред BBC News преди малко.

Полицията в Лос Анджелис потвърди, че техните служители са били разположени в кампуса, след като университетските администратори по-рано обявиха "незаконно събрание".

Междувременно екип за сигурност, назначен от университета, се е оттеглил, казва Уинуърд, защото са смятали, че вече не могат "безопасно да държат" буферната зона.

NYPD clash with Columbia protesters, making dozens of arrests and clearing the entire encampment in 2 hours.

Hundreds of officers in riot gear swiftly removed all of the students and protesters who had been encamped on the campus for 2 weeks.

Over 100 arrests. pic.twitter.com/FnXXbAgkoy

— Oli London (@OliLondonTV) May 1, 2024

Не е ясно какво е причинило избухването на насилие във вторник вечерта, но има съобщения, че контрапротестиращите са съборили бариера, която е образувала въпросната "буферна зона" между двете групи.

Zionists are attacking American students protesting and surprisingly NO VIOLENT ARRESTS like you saw at the peaceful protesters at Columbia and Texas etc… even though these Zionist gangs were coming and being violent‼️

Do they own your police?

pic.twitter.com/rdabMR8Q0K