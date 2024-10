Мъж се опита да се самозапали пред Белия дом

Мъж, участващ в пропалестинска демонстрация пред Белия дом, се опита да се самозапали.

Той беше спрян от други протестиращи, докато полицаите веднага се втурнаха към него.

Мъжът е с изгаряния по ръцете и е откаран в болница.

Хиляди хора демонстрираха по целия свят в събота в подкрепа на палестинците в Газа на годишнината от атаката на Хамас на 7 октомври, при която загинаха около 1200 души, а 250 души бяха взети за заложници.

A man attempted to self-immolate in front of the White House in Washington, D.C.; man suffered superficial burns to arm.



pic.twitter.com/aV73YehcYZ