Самолет се запали докато кацаше в Лас Вегас

Самолет на авиокомпания Frontier Airlines се е запалил по време на твърдо кацане на летище "Хари Рийд" близо до Лас Вегас, Невада. По предварителни данни никой не е пострадал, пътниците и членовете на екипажа са били изведени на безопасно място. Причината за инцидента се разследва.

От пресслужбата на летището съобщиха за CBC News, че пилотът е забелязал дим преди кацането. Към самолета, който е летял от Сан Диего, са се приближили пет спасителни автомобила, преди пожарът да бъде потушен.

"Самолетът се приземи благополучно и всички пътници и екипаж бяха евакуирани. Не се съобщава за наранявания, пътниците бяха извозени до терминала с автобуси", заявиха от Frontier Airlines пред телевизионния канал.

Frontier Airlines plane caught fire as it landed at Harry Reid International Airport in Las Vegas, Nevada from San Diego, California pic.twitter.com/PG5GajZWEf