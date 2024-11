Социалните мрежи избухнаха заради усмивката на Байдън

Усмихнатото лице на президента Байдън по време на срещата му с новоизбрания президент Тръмп в Белия дом в сряда привлече вниманието на социалните медии, предизвиквайки спекулации, че сегашният президент изглежда щастлив да предаде юздите на Тръмп.

На срещата в Овалния кабинет Байдън и Тръмп обещаха плавен преход между администрациите, но изражението на лицето на Байдън беше това, което накара социалните мрежи буквално да гръмнат, а Линк Лорън, бивш старши съветник на Робърт Ф. Кенеди-младши, написа в социалната мрежа Х, че настоящият президент на САЩ “никога не е изглеждал по-щастлив“.

“Кой друг мисли, че Байдън е гласувал за Тръмп?“, написа друг в платформата X.

“Байдън... целият се усмихна... каза: “Добре дошъл отново“ на Тръмп... Не можете да ме убедите, че Байдън не е гласувал за Тръмп“, спекулира комикът Тим ​​Йънг, пише още Fox news.

"Байдън се скъсва от смях, вероятно е гласувал за Тръмп, само за да ядоса Камала, Нанси Пелоси и Обама", написа друг привърженик на новоизбрания президент.

Друг потребител заяви: "Камала му направи преврат в предизборната кампания. Има ли по-щастлив политик от Демократическата партия в цяла Америка?"

“Джо Байдън споделя същата усмивка, която има по-голямата част от Америка в момента. Всички са развълнувани Тръмп да се върне в Белия дом. Включително Байдън“, написа бившият републикански кандидат в Сената на Пенсилвания Шон Парнел.

Джо Байдън и Доналд Тръмп говориха помежду си около два часа, а след като напусна Белия дом, новият президент на САЩ отказа да говори пред медии.

Joe Biden shares the same smile that most of AMERICA has right now.

Everyone is psyched for Trump to be back in the White House.

Including Biden. pic.twitter.com/ZBA5sdVvNy