Стълбите в Пентагона са ремонтирани по-дълго, отколкото е построена сградата

Милиардерът Илон Мъск, който ще има ключова роля в администрацията на новия президент на САЩ Доналд Тръмп, описа тежката бюрокрация в САЩ в свой стил, правейки паралел със строежа и ремоента на Пентагона.

В пост в социалната мрежа Х Мъск каза, че поради бюрокрацията ремонтът на стълбите в Пентагона днес отнема повече време, отколкото е било необходимо за изграждането на цялото министерство в миналото.

“Днес, на среща с висши военни служители, ми беше казано, че сега отнема повече време (24 месеца) за ремонт на стълбите в Пентагона, отколкото беше необходимо за изграждането на целия Пентагон (16 месеца) през 1940 г.“, пише Мъск.

Публикацията му идва след коментар на колегата му - американския бизнесмен Вивек Рамасвами, който заяви, че причините за дефицита на федералния бюджет се крият в бюрокрацията.

“Да, вярно е, че съкращаването на бюрокрацията ще намали федералния дефицит, но истинската победа ще бъде неговият ефект върху растежа. Най-голямата цена на бюрокрацията не са разходите за персонала, а това, че бюрократите намират правно съмнителни “неща за вършене“, които задушават свободата и потискат икономиката ни”, написа Рамасвами в своя акаунт.

Мъск и Рамасвами заедно ще ръководят нов отдел, който ще се фокусира върху подобряването на ефективността на правителството и борбата с бюрокрацията. Очаква се новият орган да работи с администрацията и бюджета на Белия дом за извършване на широкомащабна структурна реформа.

По-рано Илон Мъск каза, че всички действия на Министерството на правителствената ефективност ще бъдат докладвани онлайн, за да има максимална прозрачност.

