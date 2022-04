Уроци от историята: Колко ще струва възстановяването на Украйна?

Всеки ден Мария Авдеева изкачва 14 стълбища, за да документира руините на Харков. Нито един от асансьорите в нейния жилищен блок не работи поради заплахата от въздушни удари.

"Считам се за късметлийка", казва тя пред The Times. "Има възрастни хора, които са хванати в капан във високите сгради, защото не могат да използват стълбите."

Авдеева е живяла във втория най-голям град на Украйна през целия си живот. Тя е изследовател в мозъчен тръст, но от февруари документира разрушенията, причинени от войната, на своите 86 000 последователи в Twitter.

Saltivka is the largest residential district in the north-east of Kharkiv. Up to 500 thousand inhabitants lived here before the war. It is comparable in population to the size of Edinburgh. Russia has turned it into a ghost town and a new invasion might start there any moment. pic.twitter.com/9tyU5OlRND