Русия и Китай засилват сътрудничеството си

Китайският президент Си Дзинпин увери руския си колега Владимир Путин в подкрепата на Пекин за Москва по отношение на "суверенитета и сигурността" по време на двустранен разговор.

Китай е "готов да продължи да предлага взаимна подкрепа на Русия по въпроси, засягащи основни интереси и основни проблеми като суверенитет и сигурност", съобщава китайската държавна телевизия CCTV.

Китай отказа да осъди нахлуването на Москва в Украйна. Кремъл коментира, че в разговора Дзинпин и Путин са се договорили да засилят икономическото сътрудничество на фона на "незаконните" западни санкции.

Съединените щати изразиха загриженост относно приобщаването на Китай към Русия, като предупредиха, че нациите, които са на страната на Путин заради инвазията му в Украйна, ще бъдат "от грешната страна на историята", предаде БГНЕС.

Това дойде на фона на нов пакет военна помощ от страна на САЩ за Украйна, който включва още 18 гаубици, 36 000 снаряда за тях и неназован брой ракети за ракетните системи за залпов огън HIMARS.

Financial Times has published an infogtaphic comparing #Ukraine 's requests for Western weapons with what has already been provided or promised to be provided. pic.twitter.com/xLwRMQg44i

Междувременно, Москва обвини Украйна, че блокира планираната евакуация на цивилни граждани от химическия завод "Азот" в разрушения от руснаците източен украински град Северодонецк.

Около 500 цивилни се крият в химически завод заедно с украински бойци, защитаващи един от последните бастиони на украинската съпротива в града. Руските сили разрушиха последния мост над река Донец в Северодонецк в опит да го обградят.

В Северодонецк реално няма промяна на ситуацията, а руснаците все така не успяват да отрежат основните логистични линии на украинската армия до Лисичанск (от посока Бахмут, магистрала Т1302). Точно там руската армия разполага допълнителни сили - нова тактическа батальонна група. Руснаците не могат да завладеят и Тошкивка - удобна точка за форсиране на река Сиверски Донец на северозапад от Северодонецк, за да може да се търси обкръжаване на Лисичанск.

Артилерийските обстрели не стихват, а украинското разузнаване твърди, че руснаците опитват да атакуват Луганска област от 9 различни посоки.

‼️Severodonetsk is a key point in defense system of Luhansk region

The invaders in the north of Luhansk region have concentrated their main strike forces. They are trying to attack simultaneously in 9 directions.

📰 Commander-in-Chief of the AFU Valery Zaluzhny

📹 Yuri Butusov pic.twitter.com/NRxw9bG3wf