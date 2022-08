Украйна раздава йодни таблетки на хората край АЕЦ "Запорожие"

Йодни таблетки се раздават на цивилни близо до АЕЦ "Запорожие" в Украйна, след като подновеният обстрел предизвика опасения за изтичане на радиация. Вече се извиха и опашки за ценните хапчета.

Александър Старух, губернаторът на Запорожка област, каза пред украинската телевизия, че на жителите се казва как да използват калиев йодид. Те са предупредени да не ги използват превантивно и че таблетките се раздават "в случай на бъдещо изтичане на радиация, след което правителството ще инструктира хората да ги приемат."

Хапчета се раздават на хора, живеещи в радиус от 50 километра от централата в Енерходар, каза говорител на регионалната военна администрация в Запорожие пред NBC News. Хапчетата се "раздават в случай на бъдещо изтичане на радиация", допълни той, когато правителството ще инструктира хората да ги приемат.

Около 25 000 таблета са доставени в Енергодар от регионалния резерв, каза кметът на града. В случай на ядрена авария приемането на доза калиев йодид помага да се блокира усвояването на радиоактивен йод или йод-131 от щитовидната жлеза, когато хората го вдишват. Една доза обикновено осигурява защита за 24 часа.

Нивата на радиация са нормални в района на централата, но Украйна и Русия се обвиниха взаимно в обстрел в близост до нея, рискувайки сериозен инцидент.

"Енергоатом", украинската държавна ядрена компания, заяви, че руските войски отново са обстрелвали територията през последните 24 часа и че щетите се оценяват. В събота бе съобщено, че инфраструктурата на завода е била повредена. "Съществуват рискове от изтичане на водород и разпръскване на радиоактивни вещества и опасността от пожар е висока", се казва в съобщението.

Руското министерство на отбраната заяви от своя страна, че украинските сили са обстрелвали комплекса два пъти за 24 часа, като някои снаряди са паднали близо до блокове, съхраняващи реакторно гориво и радиоактивни отпадъци. В събота министерството каза, че четири украински снаряда са ударили покрива на сграда, съхраняваща "168 комплекта ядрено гориво на фирмата Westinghouse" и че още десет снаряда са детонирали на 30 метра от хранилище за отработено ядрено гориво.

Украйна подписа споразумение през 2019 г. с американската ядрена енергийна компания Westinghouse за доставка на гориво за всички свои атомни електроцентрали, намалявайки зависимостта от руския уран.

Държавният инспекторат за ядрено регулиране на Украйна предупреди, че в случай на авария в централата вятърът ще изтласка радиоактивен стълб на югоизток, към Русия. Руските сили превзеха ядрената централа, най-голямата в Европа, скоро след като нахлуха в Украйна.

Украйна държи десния бряг на Днепър, срещу завода, включително градовете Никопол и Марханец. И двата града бяха обстрелвани през нощта, като райони на Никопол останаха без електричество и най-малко дузина домове бяха повредени от ракетен обстрел в Марханец. Запорожие също беше ударено, като двама души бяха ранени.

