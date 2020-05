Атаката на фестивала в Германия – умишлена

29-годишен германски гражданин е шофирал колата, която се вряза в карнавално шествие във Фолкмарзен, съобщи Reuters, като се позова на полцияита.

Според властите шофьорът е действал умишлено. Засега се изклюва действията му да са проява на тероризъм.

Мотивът за престъплението остава неизвестен.

Десетки са ранените при инцидента, но броят на пострадалите не е окончателно уточнен.

Преди седмица в Германия десен екстремист уби 10 души - 9 души от чуждестранен произход, сред които и българин, както и собствената си майка. По-късно убиецът се самоуби. Това е една от най-смъртоносните атаки на расистка основа в Германия след края на Втората световна война.

via @PerilofAfrica Car crashes into crowd at Carnival in German town of Volkmarsen, at least 30 people injured: Some of the injuries were life-threatening, police said, after a vehicle drove into a parade in the small German town. Children were also… https://t.co/I2KEZFfjjZ pic.twitter.com/L6NjNoWXO9