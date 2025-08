Володимир Зеленски призовава за директни преговори с Путин

Украинският президент Володимир Зеленски отговори на коментарите на Путин, повтаряйки, че Украйна е готова за преговори на ниво лидери "по всяко време“.

"Чухме изявленията, идващи от Русия. Ако това са сигнали за истинска готовност за прекратяване на войната с достойнство и установяване на наистина траен мир, а не просто опит за купуване на повече време за война или отлагане на санкциите, тогава Украйна отново потвърждава готовността си да се срещне на ниво лидери по всяко време", каза президентът на Украйна.

Зеленски продължи, като обясни защо е необходима директна среща за провеждане на преговори.

"Разбираме кой взема решенията в Русия и кой трябва да прекрати тази война. Целият свят също разбира това. Украйна предлага да се премине от размяна на изявления и срещи на техническо ниво към преговори между лидери. Съединените щати предложиха това. Украйна го подкрепи. Необходима е готовността на Русия", каза още украинският президент.

Зеленски също така благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за работата му по прекратяване на конфликта, очевидно признавайки колко много зависи от неговия отговор на последните атаки на Путин.

Украинският лидер също така добави, че е разговарял с британския премиер Киър Стармър, обсъждайки необходимостта от увеличаване на производството на дронове и свързаните с това финансови нужди, както и за преход към санкции.

Разговорът започна със съболезнованията на Стармър за руската атака срещу Киев, при която загинаха 32 души и дискусия между двамата за “как да се спрат убийствата, да се осигури по-голяма защита на нашите хора и да се принуди Русия да прекрати тази война“, пише The Guardian.

Украинският президент заяви, че въпреки оптимистичната реторика, идваща от Москва, “Русия искрено се страхува“ от санкции, “без значение колко усилено се преструва, че не ѝ пука“.

I spoke with the Prime Minister of the United Kingdom, @Keir_Starmer.

Keir expressed his condolences over the deaths of our people as a result of Russia’s attack on Kyiv. It was an absolutely vile and brutal missile and drone strike that took the lives of 31 people, including 5… pic.twitter.com/3XOAMLXsBF