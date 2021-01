Изключително рядко явление: Сняг падна над Сахара

Сняг и лед в пустинята Сахара. На любителски кадри, заснети в Алжир, се вижда снежна покривка над пясъка, съобщава Нова тв.

Snow on the Sahara! Stunning images showed snowfall on the Sahara desert, as temperatures dipped below freezing in January. Pics: Dailymail pic.twitter.com/iXHeZWBRBR