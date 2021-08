Възможно е да има хиляди жертви след земетресението в Хаити, има опасност от цунами

Американската служба за геоложки проучвания съобщи за "хиляди смъртни случаи" и "десетки хиляди наранявания в бедните планински общности" в Хаити след земетресението с магнитуд 7,2, съобщи "Дейли Стар".

Две мощни земетресения с магнитуд около 7,0 удариха Аляска и Хаити само за 30 минути. Най-силният трус от 7,2, удари точно на запад от Порт о Пренс Хаити малко преди 13:30 ч. централно гринуичко време, но експертите заявиха, че не се очаква цунами. Другото земетресение с магнитуд 6,9 удари югоизточно от Перивил, Аляска, малко преди 13:00 ч., съобщи Геоложката служба.

