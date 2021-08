Ужасът в Афганистан: Жени се молят за помощ, хвърлят децата си в ръцете на войници

След тълпите, опитващи се да се вкопчат в излитащи самолети, за да избягат от Афганистан, американската армия пое контрола над летището в Кабул. Но това не сложи край на сцените на отчаяние от страна на хора, които искат да се спасят от талибаните.

Група жени бе заснета да се моли на американски войници да им помогнат да избягат от Кабул. Видеа показват как те са се вкопчили в решетките на входа на летището и викат за помощ въоръжените войници.

"Талибаните идват за мен", крещи една жена.

At #kabulairport gates where the US forces controlling, people crying and begging US forces to allow them to pass the gates otherwise the Taliban will come and will behead them. pic.twitter.com/wzxXJf2ngL