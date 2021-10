Потресаващи снимки: Хора се хранят с животински трупове в Бразилия

Бразилия беше потресена от снимки на хора, които ровят в купчина с останки от трупове на животни в страната. Фотосите показват размерите на глада, на който е подложена голяма част от най-многолюдната нация в Латинска Америка.

Кадрите са заснети миналата седмица от фоторепортера Домингос Пейшото в Рио де Жанейро. На тях се виждат бразилки, които търсят парче месо в камион, който транспортира изхвърлени карантии и кости. Те били превозвани до фабрика, която произвежда храна за домашни любимци.

Such a powerful, devastating image from one of Latin America’s top photojournalists, Domingos Peixoto, that everyone in Brazil is talking about today. Skin and bone scavengers in Rio de Janeiro, just a few minutes drive from the city’s poshest hotels. pic.twitter.com/2TZcLTmR1C