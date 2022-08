Украйна удари щаба на "Вагнер", бил издаден от блогър?

Заради нелепа грешка от страна на руски влогър Украйна удари военната база "Вагнер". Пропагандаторът Сергей Среда, наричан в Русия "военен репортер", публикува онлайн снимки миналата седмица на себе си в базата, на които се ръкува с олигарха Евгений Пригожин, собственик на “Вагнер”. Зад тях се забелязва табела, от която става ясно, че адресът на базата е Мироновская 12, Попасна.

Твърди се, че Пригожин е загинал в атаката.

За атаката в Попасна съобщи Сергей Хайдай - украински губернатор на Луганска област. Ударът е потвърден и от няколко прокремълски военни репортери.

A few days ago, the Grey Zone (RSOTM) Telegram channel posted photos of a visit to the so-called Wagner HQ in the Donbas (Popasna). Prigozhin may have been there.

The photos were apparently easy to geolocate. Ukraine destroyed it in a HIMARS strike today. https://t.co/dZCh3oqhpH pic.twitter.com/ejkCLDRlrX