Самолет с девет души се разби в гора близо до Банкок

Самолет, превозващ девет души, се разби близо до тайландската столица Банкок, което наложи мащабна издирвателна операция, съобщава CNN.

Смята се, че двама тайландски пилоти, заедно с петима китайски и двама тайландски пътници на борда на турбовитловия самолет Cessna Caravan C208B са загинали и властите разследват катастрофата.

Малкият самолет е излетял от главното международно летище в Банкок в 14:46 ч. местно време, насочвайки се към летище в източната провинция Трат.

Загубена е връзка около 10 минути след полета, се казва в изявлението на службата.

Жителите на район Банг Паконг в Чачоенгсао описват, че са видели самолета да пада от небето и да „експлодира силно“ при удара, а отломките са повредили близките къщи.

„Седях пред къщата си. Самолетът прелетя над къщата ми със силен звук на двигател. Само секунди след това се разби точно тук, със силен трясък“, споделя местен жител.

Soneva Kiri, луксозен курорт, разположен на остров Кох Куд, потвърди в изявление за CNN, че е наел двамата тайландски пътници. Обикновено гостите на курорта пристигат с частен самолет на близкото летище, след което се придвижват с моторна лодка до острова.

От курорта заявиха, че оказват пълно съдействие на властите при разследването.

Причината за катастрофата все още не е ясна.

