Аврил Лавин на 34: Канадската музикална фурия

На 27 септември рожден ден празнува известната канадска поп и рок изпълнителка Аврил Лавин. Родена през 1984 година в Онтарио, Канада, тя започва своята музикална кариера още на 14-годишна възраст през 1998 година.

Дебютният албум на певицата Let Go излиза през 2002 г., а нейните втори и трети албум Under My Skin (2004) и The Best Damn Thing (2007) достигат номер едно в американския Билборд 200. Има издадени общо 5 албума.

Ето най-любопитното за известната канадска певица:

Получава името си Аврил от своя баща, който е с френско потекло. Името и на френски означава Април.

Освен канадски, певицата има и френски паспорт.

Като малка Аврил се занимава с кънтри музика, пее в църковен хор и свири на китара и пиано.

На 15 се изявява на сцената в компанията на своята именита сънародничка Шаная Туейн.

На 21 години се омъжва за рокмузиканта Дерик Уибли, но двамата се развежда 4 години по-късно. През 2012 година се сгодява за Чад Крюгер, вокалистът на Никълбек. Двамата сключват брак година по-късно, но през 2015 година се разделят.

През 2006 Canadian Business Magazine я обявява за седмата най-влиятелна канадка в Холивуд.

Певицата има собствена модна линия - Abbey Dawn.

Състоянието й към 2015 година се оценява на приблизително 50 милиона долара.