Провъзгласяват Тейлър Суифт за поп икона

Тейлър Суифт ще получи специалната награда за икона на тийн наградите "Teen Choice Awards". Церемонията по връчването на статуетките ще се състои на 11 август.

"Като един от най-добре продаваните артисти на всички време, с над 50 млн. продадени албуми, Тейлър Суифт стана икона на поп културата, чиито постижения задминават оглавяването на музикални чартове и разпродадени концерти на стадиони по цял свят. Суифт е и една от най-големите инфлуенсърки", гласи официално съобщение на "FOX".

Звездата е спечелила 25 статуетки от въпросните награди и е номинирана 60 пъти.

Тази година тя е номинирана за певица на годината и за поп песен на годината - "ME!", която е дует с вокалиста на Panic! at the Disco - Брендър Ури.