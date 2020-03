Ники Минаж слиза от сцената, ще създава семейство

Ники Минаж реши да остави в миналото си музикалната кариера и да създаде семейство.

Рапърката обяви намерението си в Twitter с думите "реших да се пенсионирам и да имам свое семейство".

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄