Ева Пармакова за първата любов и новата песен

Звездата на Ева Пармакова изгря в музикалното предаване X Factor и тя бързо се превърна в любимка на тийнейджърите. Вече има няколко хита зад гърба си, а скоро излезе и новото ѝ парче. Ева разказа пред Teenproblem как успява да балансира между училището, кариерата и социалния живот. Тази година тя е 12-и клас и планира да продължи образованието си в чужбина. Ето какво сподели младата певица.

Ева, скоро излезе новата ти песен Lipstick. С какво е по-различна тя от предишните? Мислиш ли, че в клипа влизаш в един нов образ?

Обичам да експериментирам с жанровете, които харесвам – „Ти губиш“, Tell Me Right и Lipstick са супер различни една от друга, но танцувалния вайб на Lipstick го усещам най-силно. Обичам тази смесица между поп и нахакано арендби, която усмихва и те кара да се движиш. Това е посоката, в която искам да вървя за напред като стил. Във видеото сменям 8 визии, скачам дори в животински костюм, и всяка е разиграна така в сюжета, че да те накара да превъртиш и да се вгледаш, да откриваш всеки път по някой нов елемент. Феновете адски много се кефят на разходката ми в тази градска джунгла, която създадоха 24/7 Video Production и режисьора Божидар Велинов.

Разказваш, че си преодоляла страха от високо за снимките на клипа. Трудно ли ти беше и струваше ли си да направиш такава жертва заради музиката?

Струваше си, естествено. Интересното е, че преди никога не съм имала страх от високо – когато съм в чужбина обичам да гледам града от птичи поглед на някой небостъргач, падам си по катеренето на планини, обичам да летя. Тази хеликоптерна площадка обаче се оказа по-тясна, отколкото изглежда във видеото. Извадихме късмет, че този ден танцьорите бяха по-малко, иначе не знам как щеше да свърши всичко това. Отключи се зверски страх в мен, едва избутах хореографията. Трябваше да се стегна и да го направя, все пак целият екип е там за мен, на тази миниатюрна площадка. На другия ден имах жесток световъртеж, беше ми трудно да стана от леглото.

Новата ти песен ли ти е любима от твоите?

Lipstick е най-бързо създадената ми песен – записана е за по-малко от 8 часа и виновници за това са румънския продуцент Моноар и Касиопея, един от най-търсените автори в света на кей попа. Между нас имаше супер творческа химия, допаднахме си много и като хора. Първоначално мислех, че хора с биография като тяхната ще ме гледат като някой първокласник, който повече ще им се мотае между краката и ще си пее. Те обаче приемаха всичките ми идеи, подкрепяха ме. Lipstick е първото парче на което съм съавтор Няма как в това парче да не чувствам най-много себе си.

Ти си още ученичка - трудно ли балансираш между музикалната кариера, ученето и социалния живот?

Имам и такива натоварени седмици, но аз съм човек, който обича да е зает. Аз съм супер късметлийка, защото правя това, което най-много обичам. Освен това по пътя си в музиката не вървя сама, имам железния екип на „Вирджиния Рекърдс“ зад гърба си. С приятеля ми пътуваме във всяка свободна минута. Откакто си купи кола сваляме покрива, надуваме музиката и потегляме в произволна посока. Преди просто скачахме на произволен влак, което си беше друг тип приключение.

Предстои ти абитуриентски бал. Вълнуваш ли се и класът ти подготвя ли се вече за него?

Много ясно, все пак това е края на гимназиалната ера (смее се)! С класа ми вече сме измислили всичко - къде ще ходим, къде ще празнуваме. Не съм избрала все още тоалета, с който искам да бъда.





Разбираш ли се със своите съученици и подкрепят ли те те?

Винаги съм се разбирала много добре с тях. Много ми харесва това, че те по никакъв начин не си промениха отношението към мен, когато станах разпознаваема след участието си в X Factor.