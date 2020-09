Катрин Зита-Джоунс на 51: От мюзикълите до Холивуд

Катрин Зита-Джоунс е едно от известните женски имена на Холивуд. Наскоро звездата обяви, че благодарение на пандемията е успяла да се порадва на порасналите си деца, които са се прибрали у дома заради коронавируса. Останала вкъщи, тя се вдъхнови да разшири своята марка, като освен гримове и някои видове козметика, пусна в продажба серия веган обувки, кухненски пособия и други. И докато развива своя бизнес, тя се подготвя да отпразнува 20 години от брака си с Майкъл Дъглас. Преди това обаче двамата ще почерпят за рождения си ден, който е на 25 септември. Дали заради карма или просто случайно съвпадение, актьорите са родени на една и съща дата, но с 25 години разлика.

Детската ѝ мечта – да стане певица

Тя е родена на 25 септември 1969 г. в град Суонсий, Уелс. Семейството ѝ е обикновено – баща ѝ притежава малка сладкарница, докато майка ѝ е шивачка. Има двама по-малки братя.

Още на 4-годишна възраст, малката Кати, както я наричат роднините ѝ, се качва на кухненския стол, пее и танцува за всички гости. Тогава родителите ѝ я записват в хора на местната католическа църква, за да развива своя талант. Към нея има и драматичен състав, с който тя започва да мечтае за голямата сцена.

Когато става на 5, Джоунс се разболява тежко – инфекция поразява дихателните ѝ пътища и има риск за живота ѝ. Лекарите успяват да я спасят, но това дали ще може отново да пее е под въпрос. След като се възстановява, родителите ѝ я пращат в частно училище, където да навакса с уроците, но тя не мисли толкова за тях, колкото за това, че иска да продължи да се изявява. Скоро я взимат в малка балетна школа и детския мюзикъл „Buzzy Malone“.

Първи пробив на голямата сцена

Вече като тийнейджърка, Катрин развива своя потенциал и е забелязана от продуцента на лондонска продукция, който веднага я вика за снимки. После участва в мюзикъла „Pajama Game“. Когато е едва на 15, тя взима сама решението да се премести в Лондон, за да подобри актьорския си талант. Там късметът ѝ се усмихва и я канят за мюзикъла „42nd Street“.

„Не познавах никого. Сутрин репетирах, след това отивах в театъра и участвах в шоуто, после се прибирах и си лягах, ставах и пак същото“, разказва Джоунс, спомняйки си за това как получила главната роля и просто не можела да повярва.





Славата я отвежда в САЩ

Младата актриса постига голям успех с участието си в „Darling Buds of May“ – комедиен телевизионен сериал от 1991 г., където тя играе дъщеря на фермерска двойка. След него тя вече е звезда и много издания я определят като секссимвол. Оттам насетне има доста ухажори, а животът ѝ бива следен изкъсо от пресата и папараците.

След като става все по-търсена за различни филмови продукции, Катрин напуска Острова през 1992-а и отива да живее в САЩ, където Холивуд я привлича. Там се снима в „The Young Indiana Jones“ и „Christopher Columbus: The Discovery“ (1992). Следват тв проектите „The Return of the Native“ (1994). Две години по-късно партнира на Били Зейн в „The Phantom“ (1996), но с минисериала „Titanic“ бива забелязана от великия Стивън Спилбърг. Именно той ѝ помага да получи роля във филма „The Mask of Zorro“ (1998), с който става най-популярна в Холивуд и благодарение на него среща своя бъдещ съпруг.

По-късно новата звезда се снима заедно с Лиъм Нийсън и Лили Тейлър в трилъра „The Haunting“. Взимат я и за комедията „High Fidelity“ година по-късно. 2000 г. е много силна за кариерата ѝ – Катрин Зита-Джоунс е поканена да изиграе съпругата на наркобос в драмата „Traffic“, режисирана от Стивън Содърбърг. После участва в „America's Sweethearts“ (2001) заедно с колегите си Джулия Робъртс, Били Кристъл и Джон Кюсак.

Киното я събира с Майкъл Дъглас – с 2 години по-възрастен от баща ѝ

През 1998 г. Катрин Зита-Джоунс среща Майкъл Дъглас. Запознава ги Дани де Вито, но тогава между двамата не се случва нищо. С 2-години по-възрастният от баща ѝ актьор е пленен от нейната красота и ѝ подмята шеговито:

„Ти ще бъдеш майка на моите деца!“.

Тогава тя е шокирана от тези негови думи и дори не предполага, че ще свърже живота си с него по-късно.

Още за любовната история между Катрин Зита-Джоунс о майкъл Дъглас четете в Tialoto.bg





Източник: Tialoto.bg