Бижута 2021 - какво носи Меган Маркъл заради бебето?

Меган Маркъл отново е по екраните в цял свят.

Съпругата на принц Хари се появи за първи път след интервюто пред Опра Уинфри, което създаде допълнително напрежение между кралското семейство и бившите херцози на Съсекс. Докато по-голямата част от разговора беше изпълнена с откровения за живота в двореца, феновете все пак успяха да научат и нещо положително, а именно, че Хари и Меган очакват дъщеричка. Бебето трябва да се роди през лятото, като засега все още не е ясно точно какво име ще му бъде дадено.

С преместването си в САЩ Хари и Меган напълно се отказаха от кралските си задължения и привилегии, с което се прекъсна и постоянната им изява в медийното пространство, както и честите им визити в различни страни и на светски събития. Въпреки това двамата намират начини да присъстват в живота на феновете си, показвайки се в благотворителни концерти или пък давайки интервюта в подкастове и радиа. Последната изява на Меган Маркъл не беше изключение.

Тя се появи по време на концерта “Vax Live: The Concert to Reunite the World“, който се опитва да промотира ваксинирането и да изпрати ваксини към бедни страни по целия свят. Въпреки че не успя да бъде на живо в залата, Маркъл изпрати важно съобщение към феновете, в което говори за това как пандемията е повлияла на жените по целия свят. Маркъл и принц Хари служеха като едни от организаторите на концерта, като актрисата заяви, че най-важното в момента е всеки да се фокусира върху своето психическо възстановяване и да продължава да пази както себе си, така и останалите.





Източник: Tialoto.bg