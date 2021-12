За Нова година - Бети Уайт ни дава съвети за щастлив живот

Бети Уайт се подготвя да посрещне един от най-важните си рождени дни. На 17 януари 2022 година легендарната актриса ще навърши 100 години!

Това ѝ постижение ѝ осигури корица на списание People, както и специално интервю, в което тя разкрива как се чувства на прага на 100-те години и каква е тайната за дълголетието. „Голяма късметлийка съм да съм в такова цветущо здраве и да се чувствам толкова добре на тези години. Прекрасно е“, казва актрисата пред People.

Според Уайт, да бъдеш роден оптимист е ключът към дълголетието и младежкия дух. „Това съм го наследила от мама и никога не съм го променяла. Винаги намирам позитивното във всяка ситуация“, категорична е актрисата. Шегува се, че диетата ѝ се състои във всичко друго, но не и във включването на зелении. Според нея, това дава резултат.

Бети Уайт има забележителна кариера в Холивуд. Тя прави незабравими роли в „Златни момичета“ и в шоуто на Мери Тайлър Мур. Малко по-късно актрисата се появява в „Жега в Кливланд“ и филма „Предложението“, където си партнира с Райън Рейнолдс и Сандра Бълок.

В днешно време тя се наслаждава на спокойния си живот в Лос Анджелис, решавайки кръстословици и играейки карти. Уайт обича да гледа документални филми за животни, предаването Jeopardy!, както и различни спортове, но набляга най-много на голфа. Уайт, която от дълго време е защитник на животните, подкрепя организации като Wildlife Learning Center, Monterey Bay Aquarium и Actors and Others for Animals.

Нейното наследство в Холивуд продължава да е едно от най-влиятелните. Като част от историята ѝ в People, приятели и колеги на актрисата споделят какво е да работиш с нея на снимачната площадка.