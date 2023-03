Лана Дел Рей вече е сгодена

Лана Дел Рей се сгоди!

Певицата има връзка с музиканта Евън Уиникър само от няколко месеца, но двамата вече са сгодени, съобщават от "Billboard".

37-годишната изпълнителка и Евън не са говорили за връзката си публично. Но звездите явно са много щастливи заедно.

Двамата така и още не са потвърдили официално новината за годежа.

Лана скоро издаде нов албум - "Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Blvd". Става ясно, че Уиникър е работил с нея по албума.

По-рано през март певицата получи приза за визионер на наградите на "Billboard" - "Women in Music. Посочва се, че там звездата е била с огромен диамантен пръстен.