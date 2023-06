Лили-Роуз Деп разказа за ролята си на Бритни Спиърс

Преди на малкия екран да се появи Джоселин, в главата на Лили-Роуз Деп е живяла Бритни Спиърс.

В интервю за E!News дъщерята на Джони Деп и Ванеса Паради, която съвсем скоро ще видим в сериала The Idol по HBO Max, разкрива, че именно изпълнителката на Baby One More Time ѝ е помогнала да развие героинята си. Лили-Роуз прави актьорския си дебют в проекта на рапъра The Weeknd, който влиза в главната мъжка роля.

„Имаше толкова много поле за вдъхновение, от което можех да черпя информация, например от Бритни Спиърс, която обожавам“, казва актрисата. Допълва, че русокосата бунтарка на 90-те не е била единствената, която е послужила за пример, но се откроявала най-много сред другите попикони на нашето време.

В The Idol Лили-Роуз играе Джоселин – попзвезда, която се опитва да се завърне към кариерата си след криза на психичното здраве. По пътя се обвързва интимно с магнат от нощен клуб и лидер на култ, изигран от Абел Тесфайе, по-известен като The Weeknd. Сериалът направи световната си премиера на фестивала в Кан, получавайки бурни овации, както и огромни поздравления за дръзката роля на Деп.

Говорейки за партньорството си с истинска попзвезда, актрисата не спира да хвали Тесфайе, който е и един от създателите на The Idol. По думите ѝ, той е отдаден партньор, който постоянно я е подкрепял и ѝ помагал пред камерата. Така двамата постепенно се превръщат в добри приятели, което още повече улеснява работата им.