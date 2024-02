Любовният триъгълник в рока - Клептън, Пати Бойд и Джордж Харисън

Дълбоко сърдечни и разкриващи писма от Ерик Клептън до Пати Бойд, докато тя беше омъжена за Джордж Харисън, ще бъдат продадени на търг, хвърляйки светлина върху един от най-известните любовни триъгълници в рока.

Бойд беше модел и икона на суингинг Лондон през 60-те години на миналия век. Тя се омъжи за Харисън през 1966 г., след като го срещна на снимачната площадка на филма на Бийтълс A Hard Day’s Night. Тя твърди, че той е написал баладата на Бийтълс Something about her, въпреки че по-късно той отрече това. Към края на десетилетието Харисън и Клептън започват да пишат музика заедно и Клептън се увлича по Бойд.

В писмо от 1970 г., част от много вещи на Бойд, които се продават от Christie's от 8 до 21 март, Клептън – с безупречно майсторство – умолява Бойд: "Това, което искам да ви попитам, е дали все още обичате съпруга си или имате друг любовник? Всички тези въпроси са много нахални, знам, но ако все още има чувства в сърцето ти към мен… трябва да ме уведомиш!“ Той нарича собствените си "вътрешни работи" "галопиращ фарс": Клептън се срещаше със сестрата на Бойд Пола, докато привидно имаше връзка с аристократката Алис Ормсби-Гор.

Говорейки с Christie’s, Бойд казва, че първоначално "си е помислила, че е писмо от странен фен" и е разбрала едва след като Клептън се е обадил по телефона.

Клептън пише друго писмо няколко месеца по-късно на заглавна страница, откъсната от копие на "За мишките и хората". "За нищо повече от миналите удоволствия не бих пожертвал семейството си, моя бог и собственото си съществуване… Аз съм на края на ума си… Слушах вятъра, наблюдавах тъмните мрачни облаци, усещах земята под себе си аз за знак, жест, но има само тишина. Защо се колебаеш, беден любовник ли съм, грозен ли съм; твърде слаб ли съм, твърде силен, знаеш ли защо? Ако ме искаш, вземи ме, твой съм. Ако не ме искаш, моля, развали магията, която ме върза. Да затвориш диво животно в клетка е грях, да го опитомиш е божествено. Моята любов е твоя."

Всяко от писмата се оценява на цена между £10 000 и £15 000.

Той нарича Бойд "Лейла" и същата година написва класическата рок песен със същото име за нея. След като й пуснал запис на Лейла на касета, Бойд казва: "Бях изненадан от красотата на песента – но в същото време почувствах вина."

Бойд описва чувствата си по това време. "Джордж и аз преминавахме през малко трудни времена заедно. В Бийтълс имаше този хаос и безпокойство около групата, а Джордж се държеше пренебрежително. Тогава Ерик продължава да идва в къщата ни и да ме моли да избягам с него. Е, това беше изкушаващо, но не можах да го направя. Просто не беше правилно.

Бойд и Харисън се разделят през 1974 г. поради множеството му изневери. Тя и Клептън почти не се виждаха до средата на десетилетието, когато се свързаха отново и в крайна сметка се ожениха през 1979 г. Той написа други песни за нея, включително Wonderful Tonight, изпълнена с любов балада, написана докато Бойд се приготвя за вечер навън.

Оригиналната картина на Emile Théodore Frandsen de Schomberg, която украси изданието на Layla, приписвана на Дерек и Доминос, също се продава за сумата от £60 000. Има също пощенски картички и други писма между Клептън и Бойд по време на тяхното ухажване и брак.

Бойд каза пред Telegraph, че Клептън й е дал благословията си да продаде различните артикули: "Помислих си, защо просто не продам всичко и не оставя всички останали да му се наслаждават? … Писмата от Ерик – те са толкова отчаяни и страстни, страст, която цъфти веднъж в живота, според мен. Дори сега, ако прочета тези писма, ставам ужасно тъжна. Пазех ги в малък сандък и от време на време хвърлям поглед и започвам да чета, а сърцето ми бие, скача, защото е сърцераздирателно. Те са твърде болезнени в своята красота."

Сред предметите, предложени на търг, има пощенска картичка от Харисън до майката на Бойд през 1964 г., по време на световно турне на Бийтълс, която гласи отчасти: "Предполагам, че всичко върви добре, но дъщеря ви не ми липсва наполовина!" На Бойд пък той пише: "Пати, не забравяй, че те обичам". Многобройни други писма, ръкописни текстове и снимки на Харисън също се продават, плюс рисунки на жирафи и кучета, цветни ръчно изработени коледни картички и скица за измислица записът с Харисън седеше под едно ябълково дърво: "За мен това говори страшно много за Джордж. Толкова е нежно, толкова сладко", каза Бойд за последното.

Освен дрехи, снимки и други мимолетни неща – включително безсмислено писмо от Джон Ленън до неговите колеги от групата на Бийтълс и обичайните плектри на Клептън за Live Aid – има и скица на Рони Ууд, друг от любовниците на Бойд през този период, който разширява любовния триъгълник към петоъгълник: първата съпруга на Ууд Криси Финдли се срещаше с Клептън, омъжи се за Ууд, след това имаше връзка с Харисън, преди Бойд и Ууд да се съберат преди връзката й с Клептън. "Имах страхотни неща с Пати в средата на 70-те", пише по-късно Ууд в мемоарите си. "Обичахме да ходим на Paradise Island по много поводи … Ерик и аз винаги сме имали този вид спаринг с момичета, които познаваме."

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase