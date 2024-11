Джесика Бийл направи рядка поява със синовете и племенницата си

Джесика Бийл се качи на модния подиум с благотворителна цел.

42-годишната актриса присъства на модното шоу Be Beautiful Be Yourself, организирано от Световната фондация за синдрома на Даун. Събитието се състоя на 16 ноември, а Бийл не беше сама на сцената. Тя доведе със себе си трима много сладки помощници в лицето на двамата си сина Сайлъс и Финиъс, които споделя със съпруга си Джъстин Тимбърлейк.

Освен момчетата, които са съответно на 9 и 4 години, на подиума се качи и 5-годишната племенница на Бийл – Зая. Тя е дъщеря на брата на актрисата – Джъстин Бел – и неговата съпруга Роуз. Момиченцето страда от синдрома на Даун и беше почетено по време на събитието, като получи призванието за световен посланик на фондацията.

Източник: Tialoto.bg

