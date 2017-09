От дълбините на океана: "Харви" изкара на сушата зловеща змиорка

Загадъчно създание се появи на плаж в Тексас след урагана "Харви".

На него се натъкнали случайни минувачи, които били силно озадачени от вида на находката, пише "Дарик". Те публикуваха негови снимки в Twitter и помолиха потребителите да помогнат с предположения.

Съществото очевидно е мъртво, отличава се с голямо цилиндрично тяло и остри зъби.

Биолози веднага отговориха, че става дума за някакъв вид змиорка, но е трудно да се предположи какъв по-точно. Големите зъби изключват много видове от семейството.

Змиорките в този район живеят във водите на дълбочина от 30 до 90 метра и рядко излизат в плитчините. Предполага се, че намереното същество е именно змиорка, която е била изхвърляна на брега от урагана "Харви", където по-късно умряла.

Eeeeeek. Check out this strange sea creature that the hurricane washed up on shore in Texas... pic.twitter.com/UhU0QQ43VE