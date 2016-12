Хитрино, Харманли, изборите... 2016 г. през фотообектива

Олег Попов е един от най-известните военни фотографи, който повече от 35 години се занимава с фотожурналистика. Посети всички горещи точки, за да фотографира събитията на изминаващата 2016 година.



"Хитрино беше доста неприятен завършек на тази година. Направило ми е впечатление, че винаги преди Коледа в България става нещо, което е с фатални последици. Имаше поредица от години, в които ставаше голяма катастрофа или наводнение", отчете фотографът на Bulgaria ON AIR.



Той добави, че гледката в бедстващото село не е била никак приятна и много е наподобявала зона на военни действия, каквито Олег Попов е виждал достатъчно. Гарата в Хитрино описа като след тежка бомбардировка.



"В Харманли видяхме голяма група момчета, които искаха да разрешат въпросите си с насилие. Не мисля, че когато си беглец в чужда държава трябва да реагираш по този начин", коментира фотографът, запитан за бунта на бежанците в Харманли.



Според него е плашещо, че тези момчета са добре организирани. "Работил съм и съм живял в Близкия Изток и арабски държави - доста от тези хора идват с идеята да създават проблеми", отбеляза Олег Попов.



Попитан в кой момент трябва да свали обектива той отговори, че има концепция - ако нещо се случва пред него, някой има нужда от помощ и той е единственият човек, който може да помогне, оставя апарата и помага. Но ако до него има по-подготвени хора, които да помогнат, продължава да снима.



Фотографът на Bulgaria ON AIR засегна и политическата 2016 г. в страната ни, като отбеляза, че не е могъл да разбере политиката на ръководството на ГЕРБ. По думите му те са издигнали странен кандидат-президент.



"Радев не спечели, просто Цачева загуби. Видях ликуващ Радев и още по-ликуваща Нинова, която беше на седмото небе. Президентът нямаше печеливш ход след оставката на правителството", каза още Олег Попов, който очаква интересна от новинарска гледна точка 2017 г.



