ЕС и НАТО поздравиха страна ни за националния празник

Европейският съвет и НАТО поздравиха страната ни по подов освобождението. Те публикуваха на страницата си в социалната мрежа Х поздравления, написани на български език.

"Честит национален празник, България!", гласи поздравът от името на институцията на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС. Заедно с останалите страни от ЕС България обсъжда, договаря и приема европейското законодателство, се посочва в поста, съобщава БНР.

“Днес отбелязваме празника на нашия съюзник България”, е съобщението в профила наНАТО. Обединеното командване на силите на НАТО в Монс също честити на български език: "Честит Ден на Освобождението, България!".



Retweet to join us in celebrating our Ally 🇧🇬 Bulgaria on their National Day!#WeAreNATO 🤝 @BulgariaNATO pic.twitter.com/jAmvQAzPoA