ЦСКА отново без победа, завърши 0:0 с "Черно море"

Отборите на ЦСКА и "Черно море" завършиха 0:0 в мач от четвъртия кръг на Първа лига.

Така "червените" продължават без победа от началото на сезона и заемат срамното за своите стандарти 11-о място с актив от три точки. "Моряците" са трети с осем пункта и все още не познават вкуса на поражението.

Мачът мина при позиционна игра и почти без положения пред двете врати. Това бе и трето равенство на тима на Душан Керкез и второ поредно у дома срещу варненски тим - след 1:1 със "Спартак".

"Черно море" няма поражение от ЦСКА вече в шест мача. Публиката на ЦСКА отново изпрати футболисти и треньори с освирквания и поиска оставки.

