IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

ЦСКА отново без победа, завърши 0:0 с "Черно море"

Публиката на червените изпрати футболисти и треньори с освирквания

09.08.2025 | 21:32 ч. Обновена: 11.08.2025 | 04:27 ч. 13
БГНЕС

БГНЕС

Отборите на ЦСКА и "Черно море" завършиха 0:0 в мач от четвъртия кръг на Първа лига.

Така "червените" продължават без победа от началото на сезона и заемат срамното за своите стандарти 11-о място с актив от три точки. "Моряците" са трети с осем пункта и все още не познават вкуса на поражението.

Мачът мина при позиционна игра и почти без положения пред двете врати. Това бе и трето равенство на тима на Душан Керкез и второ поредно у дома срещу варненски тим - след 1:1 със "Спартак".

"Черно море" няма поражение от ЦСКА вече в шест мача. Публиката на ЦСКА отново изпрати футболисти и треньори с освирквания и поиска оставки.

Четете повече в gol.bg.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Черно море ЦСКА футбол
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem