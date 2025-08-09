Bloomberg: Светът отново е заплашен от глобален дефицит на дизел

Петролният пазар използва всички възможни лостове, за да облекчи глобалния недостиг на дизел, но прозорецът за попълване на запасите от това ключово гориво се затваря бързо, преди ураганите и сезонната профилактика на рафинериите да намалят добива.

От Мексиканския залив през Ротердам до Сингапур нивата в хранилищата започнаха да се повишават едва наскоро след драматичното им понижение. Според търговци надпреварата за попълването им ще бъде оспорвана. На фона на скорошните ценови скокове по време на конфликта между Израел и Иран повечето анализатори не очакват сериозно облекчение — прогноза, споделяна както от Goldman Sachs, така и от TotalEnergies SE.

Цената на дизела има широко отражение върху световната икономика. По-високите нива се пренасят в инфлационните показатели и подкопават доверието на потребителите и бизнеса, особено в контекста на новите митнически войни, водени от президента на САЩ Доналд Тръмп. Американските фермери ще се нуждаят от големи количества гориво за реколтата тази есен, а цените по бензиностанциите са на най-високите си нива от година насам.

Междувременно Тръмп настоява за санкции срещу Индия заради преработката на руски суров петрол в дизел — ключов източник за глобалния пазар. Това поставя Европа в уязвимо положение, след като континентът стана все по-зависим от доставки от далечни региони, след като директният внос от Русия бе забранен.

„Очакваме напрежение в края на годината,“ казва Рами Рамадан, съръководител на търговията с дизелови горива в BB Energy. „Ще има шокове, особено защото Европа е откъсната от най-близките си доставчици.“

Рафинерии под натиск

Американските резерви от т.нар. средни дестилати — включително дизел, реактивно гориво и отоплително масло — достигнаха най-ниските си летни нива от началото на века. По правило, те би трябвало да се натрупват през лятото, но структурни фактори изостриха ситуацията допълнително.

Вълна от затваряния на рафинерии в САЩ и Европа след срива на пазара по време на пандемията сви сериозно производствения капацитет. Въпреки че компании като Phillips 66 и Valero Energy работят с максимални мощности, нивата на резервите в САЩ току-що се изкачиха над критичните дъна от 2022 г., след инвазията на Русия в Украйна. В Европа се очакват танкери от Близкия изток и Азия. В северозападна Европа се прогнозира спад от 3 милиона барела в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

След скок до еквивалент на 110 долара за барел при израелските въздушни удари срещу Иран, цените се върнаха към $90. Силата на дизела това лято подкрепи и цените на суровия петрол, докато ОПЕК+ ускори възстановяването на добивите.

Преди войната в Украйна дизелът рядко търгуваше с надбавка от $15 спрямо сорта Брент. Оттогава почти не е слизал под това ниво. В момента тази разлика — позната като „крак спред“ — е над $20 в Европа и около $30 в САЩ.

Goldman Sachs очаква спредовете да останат високи до 2026 г. поради „структурен недостиг на рафиниращ капацитет“, а TotalEnergies прогнозира, че високите цени на дизела ще се превърнат в трайна характеристика на глобалния петролен пазар.

„Ако ураган прекъсне доставките, при тези ниски обеми реакцията на пазара ще бъде остра“, предупреди Гари Симънс, оперативен директор на Valero.

Високи резерви, високи маржове

Дизелът принадлежи към групата на средните дестилати — включително реактивно гориво и отоплително масло. Силното търсене от авиосектора също изостря баланса, а евентуално студена зима би могла да направи същото, съобщава Bloomberg TV Bulgaria.

„През следващите 3–4 месеца очакваме стабилни и високи маржове,“ коментира Рик Хеслинг от Marathon Petroleum Corp., добавяйки, че търсенето от транспортния и селскостопанския сектор е „изключително здраво“.

Хедж фондове също влязоха агресивно в позиции на растеж при петрол и дизел, след като Тръмп заплаши с нови санкции срещу купувачите на руски суров петрол. Според данни на американската Комисия по търговия със стокови фючърси, дългите нетни позиции в дизел достигнаха най-високото си ниво от близо четири години. Засега обаче залозите не се оправдават — цените спаднаха тази седмица, след като ОПЕК+ обяви увеличение на добивите.

Все пак не всички търговци са толкова песимистични. Запасите показват признаци на възстановяване, а износът на дизел и реактивно гориво от Азия и Близкия изток към Европа през юли достигна най-високи нива от 11 месеца. Един супертанкер с 2 милиона барела дизел вече пътува към Европа, а втори е резервиран, според запознат източник.

„Следим внимателно какво се случва в Близкия изток и Индия — там има наличен дизел, който може да бъде пренасочен към Европа,“ каза Брайън Мандел от Phillips 66.

Той добави, че цените вероятно ще спаднат, когато ОПЕК и партньорите ѝ добавят на пазара тежък суров петрол — по-подходящ за производство на дизел. Но този процес е бавен: от целеполагане до реален добив, транспортиране, рафиниране и доставка минава време.

„Очакваме маржовете на дизела да останат високи през цялата година и да се понижат едва когато допълнителните барели тежък петрол достигнат пазара,“ заяви Мандел.