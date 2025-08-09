Великотърновският съд остави под домашен арест петима от "Hells angels"

Великотърновският окръжен съд постанови мярка за неотклонение „домашен арест“ за петима членове на мото клуб „Hells angels“, обвинени в различни престъпления.

Петимата, заедно с още седем души, бяха задържани при акция на Глава дирекция „Борба с организираната престъпност“ във Велико Търново на 7 август.

Днешното заседание по разглеждане на мярката продължи повече от четири часа, в които адвокатите на петимата обвиняеми пледираха за по-лека мярка. В началото на заседанието прокурорът Йордан Кожухаров прочете основанията с които поиска най-тежката мярка за Емил Йорданов, Мирослав Пашов, Найден Найденов, Мирослав Петров и Бресльов Керстен, датски гражданин, на които са повдигнати обвинения за участие в различни престъпления за периода 2014-2025 година. Основното обвинение за първите двама беше, че са образували и ръководили организирана престъпна група, а за останалите, че са участници в нея. Между 21 и 25 пункта за грабеж, принуда, изнудване, хулигански действия бяха прочетени от обвинението за всеки един от задържаните, а предвидените наказания, според Наказателния кодекс са между 5 и 15 години.

Шестимата адвокати на задържаните настояваха за по-леки мерки, с мотиви, че в обвинението има фактически несъответствия и недостатъчно обосновани доводи за налагане на най-тежката мярка. Съдия Еманоил Вардаров прочете определението на Окръжния съд, според което за петимата се определя мярка за неотклонение „домашен арест“ с използване на електронни устройства. Решението може да бъде обжалвано в тридневен срок пред Апелативния съд във Велико Търново.

