Новини

8000 екипи на “Пътна полиция” ще контролират движението днес

Екипите призовават шофьорите да бъдат толерантни на пътя

04.01.2026 | 15:56 ч. Обновена: 04.01.2026 | 15:59 ч. 4
БГНЕС

Заради очакваното “голямо прибиране” към големите градове днес над 8000 екипи на “Пътна полиция” се очаква да контролират интензивния трафик. Основната цел е осигуряване на нормално пътуване.

До 20 часа ще бъде ограничено движението по трите автомагистрали в посока към София за камионите над 12 тона, съобщава БНТ.

Само от 24 декември до 1 януари са съставени близо 28 хиляди акта за различни нарушения. Това съобщиха от Главна дирекция "Национална полиция". От тях 371 са случаите, свързани с употреба на алкохол и наркотични вещества.

"Пътна полиция" призовава участниците в движението да бъдат отговорни и толерантни на пътя.

Пътна полиция голямото прибиране екипи интензивен трафик
