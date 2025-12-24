Глобално проучване: Поколението Z са най-калпавите шофьори

Глобално проучване на Scrap Car Comparison е било проведено сред шофьори от различни националности и на различни години, за да се отговори на наболелия въпрос какви са способностите на водачите от различните възрастови групи.

Scrap Car Comparison е най-авторитетният уебсайт от Обединеното кралство за продажба на втора ръка, повредени или катастрофирали автомобили.

Проучването е показало, че най-малко надеждната група шофьори по отношение на възрастта са хората от така нареченото поколение Z. Тоест, хората, родени между 1997 и 2012 г. Като тенденцията е по-слабата част от тях да са родените преди 2007 г.

Взема се възрастовата граница, от която е разрешено самостоятелно шофиране, а именно 18 години.

В световен мащаб повече от трима от четирима анкетирани посочват поколение Z като най-рисковите шофьори. А във Великобритания например почти девет от десет анкетирани ги смятат за най-калпавите.

Проучването не се фокусира само върху поколение Z, но и върху шофьори от точно противоположния възрастов спектър - възрастните водачи. Изследването прави извода, че само 18 процента от хората се чувстват сигурни в кола с човек на 80 или повече години зад волана.

Това води до втора интересна статистика. А именно, че почти половината от шофьорите по света смятат, че хората трябва да спрат да шофират на 70-годишна възраст.

Естествено, това не зависи само от възрастта, но и от редица други обстоятелства. Например от здравословното състояние, а също и от предишния опит или по-скоро от честотата на шофиране.

Глобалното проучването е показало също, че повечетго време, прекарано зад волана, определено прави един шофьор по-добър. А също така, че опитът се увеличава с възрастта. Това е мнението на седем от десет анкетирани. /24 часа