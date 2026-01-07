Частично бедствено положение е обявено в община Крумовград и над 20 села

Със заповед на кмета Себихан Мехмед е обявено частично бедствено положение в община Крумовград, като то се отнася за град Крумовград и над 20 населени места. Заповедта е публикувана на фейсбук страницата на общинска администрация.

В нея пише, че частичното бедствено положение е в сила от днес до 14 януари. То е за селата: Вранско, Полковник Желязово, Едрино, Овчари, Орех, Гулийка, Рогач, Каменка, Сливарка, Подрумче, Дъждовник, Пелин, Горна кула, Златолист, Бараци, Ковил, Морянци, махала Зиморница на село Гривка, село Лимец, махалите Ладово, Препънка, Синогушка на село Малко Каменяне, махала Сухово на село Гулия, село Лъжичник.

Заповедта е продиктувана от метериологичната прогноза за интензивен дъжд през следващото денонощие в общината, както и с нарушеното „нормално функциониране на обществото, предизвикано от природно явление“, пише още в нея.

Заповедта на кмета разпорежда и привеждане в действие на общинския План за защита при бедствия, чрез „Действия при наводнения“.

Заради значителни валежи на територията на община Крумовград от над 120 литра на квадратен метър на места, пред заливане бе мостът над река Крумовица в града. При преливане на реката ще бъде прекратен достъпът към болницата, спешна помощ и пожарната в Крумовград. На места реката излезе от коритото си, като заля дори гробища.

Заради валежите в общината има затрупани от земна маса много пътни участъци от общинската и от републиканската пътна мрежа, както и активирали се свлачища. Прекъснат бе мост, свързващ селата Зиморница и Гривка, което остави четири семейства без пътна връзка.

За да се запознае лично с обстановката, в Крумовград бе и областният управител на Кърджали Никола Чанев, който обяви пред медиите, че е разпоредил задействане на системата BG-ALERT в общините Крумовград и Кирково заради валежите и ситуацията там.