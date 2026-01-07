Задействаха системата BG-ALERT в общините Крумовград и Кирково заради валежите ВИДЕО

Областният управител на Кърджали Никола Чанев съобщи, че е разпоредил задействане на системата BG-ALERT в общините Крумовград и Кирково заради валежите и ситуацията там. Чанев бе в Крумовград, където се запозна с обстановката в родопския град.

Областният управител каза, че идеята е населението в двете общини да бъде предупредено за обявения червен код и допълни, че валежите се очаква да продължат до 14:00 часа на утрешния 8 януари.

В Крумовград Чанев се срещна с кмета Себихан Мехмед, а пред медиите коментира, че на терен са всички държавни институции - Областната дирекция на МВР, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и директора ѝ комисар Сергей Заимов.

Чанев припомни за предприетите съвместни мерки с общината по почистване коритото на река Крумовица в района на моста, като обясни, че по мнение на експерти именно това е причината мостът все още да не бъде залят. Областният управител описа и ситуацията в община Кирково, където по думите му валежите също са интензивни, но се наблюдава оттичане на водите. „Там имаше няколко водни обекта, чието ниво бе притеснително, но, слава Богу, нещата се подобряват“, каза той. По думите му рискова от преливане е била ситуацията с язовира в село Тихомир и не толкова за населението, колкото, че водата от него се оттича в река Крумовица, която застрашава едноименния град. Към момента водата в язовира вече не достига преливника, а е на близо метър от него.

„Следим положението. Във връзка съм с кмета Шинаси Сюлейман. Всичко, което може да бъде направено от страна на общината и на институциите, е направено“, каза Чанев.

Областният управител допълни, че в община Кирково пораженията са основно по инфраструктурата и конкретните нарушения предстои да бъдат описани. „Има щети, разбира се, има паднала подпорна стена, но е нямало паркирани автомобили. Слава Богу, няма нещо, което да застрашава човешки живот“, каза още областният управител Никола Чанев. Той допълни, че в двете общини най-прекият мониторинг се осъществява от кметовете на малките населени места, които са на терен и в постоянна комуникация с общинските кметове.