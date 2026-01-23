Отзвук в Русия: България има първата жена президент, оживление в политсредите

Вицепрезидентът Илияна Йотова, в съответствие с Конституцията, стана първата жена в историята на България, заела поста президент на републиката. Това съобщи руската телеграфна агенция, която също съобщи за решението на Конституционния съд да прекрати предсрочно мандата на президента Румен Радев.

„Пълномощията на президента на Република България Румен Радев се прекратяват предсрочно с потвърждаване от Конституционния съд след подадената от него оставка. Решението влиза в сила днес, 23 януари 2026 година“, се казва в решението на съда.

В понеделник, 19 януари, в деветата годишнина от първата си клетва като президент на България, Радев се обърна към нацията и съобщи, че подава оставка и възнамерява заедно със своите поддръжници да участва в предсрочните парламентарни избори. Те станаха неизбежни след отказа на представените в парламента партии да предприемат действия за съставяне на ново правителство.

ТАСС припомня и част от речта на Радев:

„Днешната политическа класа предаде надеждите на българите, като направи компромиси с олигархията. Две трети от гражданите вече не участват в гласуването на изборите. Нашата демокрация няма да оцелее, ако я оставим в ръцете на корумпирани, угоднически настроени и екстремистки сили. Вашето доверие ме задължава да защитавам държавността, институциите и нашето бъдеще. Предстои ни битка за бъдещето на Отечеството. Вярвам, че ще я водим заедно с вас — достойни, вдъхновени и непримирими. Ние сме готови, можем и ще успеем“, заяви Радев.

Решението на държавния глава да се заеме с реална политика и да участва в предсрочните парламентарни избори предизвика оживление в българските политически среди. Експерти и политици активно коментираха появата на нов играч в политическото пространство на България и стигнаха до извода, че участието на Радев в предсрочните избори ще привлече вниманието на избирателите и ще помогне за формирането на ново парламентарно мнозинство, което да изведе страната от политическата криза.

Изборите в България, чиято дата трябва да бъде определена от Йотова след консултации с представените в парламента политически формации, назначаването на министър-председател и министри на служебното правителство, ще се проведат за осми път през последните пет години.